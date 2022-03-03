Тренер «Барыса» Михайлис считает, что команду подвела дисциплина в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис дал комментарий после поражения от «Металлурга» (2:6) во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Хорошее начало было. Мы готовы были, что «Металлург» сегодня будет прессинговать. Реализовали большинство. Но потом нас подвела дисциплина. И где-то свежести нам не хватило сегодня», - приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.

Отметим, что в составе команды Ильи Воробьева шайбы забросили Андрей Чибисов, дважды отличившийся в сегодняшней встрече на 6-й и 22-й минутах, а также Григорий Дронов (16), Филипп Майе (31), Брендэн Лайпсик (33) и Джош Карри (46). У соперника голы забили Якоб Лилья (2) и Якоб Берглунд (58).

Таким образом, Металлург сравнял счет в серии – 1:1. Ранее «Барыс» обыграл своего соперника в Магнитогорске (3:2).

Отметим, что следующая встреча между клубами состоится 5 марта в Нур-Султане. Начало игры – в 16:30 мск.