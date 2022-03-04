«Авангард» будет продавать максимальное количество билетов на домашние матчи плей-офф

В омском «Авангарде» заявили, что планирую продавать около четырех тысяч билетов на домашние матчи плей-офф Кубка Гагарина.

Об этом сообщили в пресс-службе омского клуба.

Напомним, домашняя арена «ястребов», которые временно обитают в подмосковной Балашихе, вмещает 5525 зрителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 3 марта отменяются все ограничения, связанные с посещением спортивных мероприятий, кроме ношения защитных масок. Арены в столице и области снова можно заполнять полностью, а QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесение заболевания, на входе больше предъявлять не нужно.

6 и 8 марта «Авангард» проведет домашние матчи 1/4 финала Восточной конференции против казанского «Ак Барса». Счет в серии 1-0 в пользу омичей, второй матч в Казани состоится 4 марта.