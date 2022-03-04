Шайбы Овечкина, Кузнецова и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»

Ну почему мы не увидели такого Плотникова на Олимпиаде? Как ЦСКА повторно победил «Локомотив»

Во втором матче стартового раунда Кубка Гагарина московские армейцы снова обыграли «Локомотив», пропустив первыми и убрав соперника с дороги в третьем периоде (4:1).