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Шайбы Овечкина, Кузнецова и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Капитал Уан Арены».
04 марта 2022 07:16

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своей площадке оказался сильнее «Каролины». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Кэпиталз»

В составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Мартин Фегервары, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

Нападающий «Харрикенз» Андрей Свечников провел на льду 15 минут 7 секунд, но результативными действиями не отметился.

Добавим, что «Кэпиталз»» прервали серию из трех поражений.

В следующем матче «Вашингтон» примет дома «Сиэтл» (6 марта», а «Каролина» на своей площадке сыграет с «Каролиной» (5 марта).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Каролина» – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Кузнецов (), 18:33
2:0 – Фегервары (Хэтэуэй, Шири), 28:30
3:0 – Овечкин (Оши, Карлсон), 35:05
4:0 – Орлов (Шульц, Шири), 59:02
Вратари: Ванечек 36/36 – Андерсен 29/33.

источник: «Советский спорт»
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