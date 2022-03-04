Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу-Бэй»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на выезде оказался сильнее «Тампы-Бэй». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Пингвинз».
В составе победителей отличились Дэнтон Хайнен, Сидни Кросби, Брок Макгинн, Джейк Гюнцель и Евгений Малкин. Российский нападающий также отдал две голевые передачи, что позволило ему войти в топ-60 бомбардиров в истории НХЛ.
Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Пьера-Эдуара Белльмара. Форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились. Вратарь Андрей Василевский отразил 35 бросков из 39.
Добавим, что победная серия «Лайтнинг» прервалась на отметке в пять игр.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет в гостях у «Каролины», а «Тампа» примет дома «Детройт». Обе встречи состоятся 5 марта.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» – «Питтсбург» – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Голы:
0:1 – Хейнен (Малкин, Капанен), 3:46
0:2 – Кросби (Малкин, Генцел), 6:27
1:2 – Бельмар (Марун), 26:20
1:3 – Макгинн (Родригес), 37:08
1:4 – Малкин (Хейнен), 45:14
1:5 – Гюнцель (Кросби, Летанг), 54:00
Вратари: Ан. Василевский 35/39 – Джерри 20/21.