Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу-Бэй»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на выезде оказался сильнее «Тампы-Бэй». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Пингвинз».

В составе победителей отличились Дэнтон Хайнен, Сидни Кросби, Брок Макгинн, Джейк Гюнцель и Евгений Малкин. Российский нападающий также отдал две голевые передачи, что позволило ему войти в топ-60 бомбардиров в истории НХЛ.

Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Пьера-Эдуара Белльмара. Форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились. Вратарь Андрей Василевский отразил 35 бросков из 39.

Добавим, что победная серия «Лайтнинг» прервалась на отметке в пять игр.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет в гостях у «Каролины», а «Тампа» примет дома «Детройт». Обе встречи состоятся 5 марта.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Питтсбург» – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы:

0:1 – Хейнен (Малкин, Капанен), 3:46

0:2 – Кросби (Малкин, Генцел), 6:27

1:2 – Бельмар (Марун), 26:20

1:3 – Макгинн (Родригес), 37:08

1:4 – Малкин (Хейнен), 45:14

1:5 – Гюнцель (Кросби, Летанг), 54:00

Вратари: Ан. Василевский 35/39 – Джерри 20/21.