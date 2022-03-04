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Шатаут Бобровского обеспечил «Флориде» победу над «Оттавой»

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «ФЛА Лайв Арены» в Санрайзе.
04 марта 2022 07:37

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на своей площадке оказалась сильнее «Оттавы». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Пантерз».

В составе победителей отличились Мэйсон Марчмент, Патрик Хернквист и Райан Ломберг. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил все 18 бросков, оформив шатаут.

Российские защитники «Сенаторз» Артем Зуб и Никита Зайцев результативными действиями не отметились.

Добавим, что «Сенаторз» прервала серию из трех поражений.

В следующем матче «Флорида» примет дома «Детройт» (5 марта), а «Оттава» сыграет на выезде с «Аризоной» (6 марта).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» – «Оттава» – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы:
1:0 – Марчмент (Беннетт, Хернквист), 10:04
2:0 – Хернквист (Монтур, Марчмент), 43:09
3:0 – Ломберг (Луостаринен, Ватрано), 43:21
Вратари: Бобровский 18/18 – Форсберг 45/48.

источник: «Советский спорт»
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