«Миннесота» обыграла «Филадельфию», Капризов отдал голевую передачу

«Миннесота» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Филадельфию» со счетом 5:4.

В составе хозяев льда забивали Скотт Лоутон (4-я минута), Патрик Браун (14), Трэвис Конекны (26) и Джеймс ван Римсдайк в большинстве (40)

У гостей заброшенными шайбами отличились Райан Хартман дважды (12 и 30), Фредерик Годро (20), Мэттью Болди (53) и Йонас Бродин (53), также отметим, что российский нападающий Кирилл Капризов заработал одно очко за голевую передачу.

Таким образом, «Уайлд» набрал 67 очков и идет третьим в Центральном дивизионе, «Флайерз» замыкают турнирную таблицу Столичного дивизиона, имея 42 очка.

«Миннесота» 5 марта сыграет в гостях против «Баффало», а «Флорида» в тот же день примет «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» «Миннесота Уайлд» - 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)

Голы:

1:0 – Лоутон, 3:49

1:1 – Хартман (Капризов, Зукарелло-Асен), 11:50

2:1 – Браун (Уиллмен, Макьюэн), 13:16

2:2 – Годро, 19:56

3:2 – Конекны (Лоутон), 25:07

3:3 – Хартман (Эддисон, Фиала), 29:04

4:3 – ван Римсдайк (Йэндл, Жиру), 39:14

4:4 – Болди (Фиала), 52:16

4:5 – Бродин, 52:41