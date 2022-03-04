«Миннесота» обыграла «Филадельфию», Капризов отдал голевую передачу

«Миннесота» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Филадельфию» со счетом 5:4.
В составе хозяев льда забивали Скотт Лоутон (4-я минута), Патрик Браун (14), Трэвис Конекны (26) и Джеймс ван Римсдайк в большинстве (40)
У гостей заброшенными шайбами отличились Райан Хартман дважды (12 и 30), Фредерик Годро (20), Мэттью Болди (53) и Йонас Бродин (53), также отметим, что российский нападающий Кирилл Капризов заработал одно очко за голевую передачу.
Таким образом, «Уайлд» набрал 67 очков и идет третьим в Центральном дивизионе, «Флайерз» замыкают турнирную таблицу Столичного дивизиона, имея 42 очка.
«Миннесота» 5 марта сыграет в гостях против «Баффало», а «Флорида» в тот же день примет «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» «Миннесота Уайлд» - 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)
Голы:
1:0 – Лоутон, 3:49
1:1 – Хартман (Капризов, Зукарелло-Асен), 11:50
2:1 – Браун (Уиллмен, Макьюэн), 13:16
2:2 – Годро, 19:56
3:2 – Конекны (Лоутон), 25:07
3:3 – Хартман (Эддисон, Фиала), 29:04
4:3 – ван Римсдайк (Йэндл, Жиру), 39:14
4:4 – Болди (Фиала), 52:16
4:5 – Бродин, 52:41