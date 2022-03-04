Малкин признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» - «Питтсбург»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на выезде оказался сильнее «Тампы-Бэй». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Пингвинз».
Первой звездой встречи стал российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин. На счету форварда две заброшенные шайбы и результативная передача.
Второй звездой признан форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, заработавший 2 (1+1) очка. Третьей - нападающий «Пингвинз» Дэнтон Хайнен, также набравший 2 (1+1) очка.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет в гостях у «Каролины», а «Тампа» примет дома «Детройт». Обе встречи состоятся 5 марта.
источник: NHL (НХЛ)