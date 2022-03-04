Финские легионеры массово покидают КХЛ

Финские хоккеисты массово покидают клубы КХЛ и уезжают из России.

Об этом стало известно «Чемпионату». Также источник сообщил, что многие игроки уже известили свое клубное руководство.

Напомним, накануне стало известно о том, что нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд собрал вещи и уехал из команды.

Ранее финский «Йокерит» и рижское «Динамо» объявили о своем выходе из состава участников КХЛ. Клуб из Хельсинки должен был в плей-офф играть с московским «Спартаком», однако после этих событий красно-белые досрочно вышли в полуфинал Западной конференции.