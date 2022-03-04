«Салават Юлаев» проведет оставшуюся часть сезона без легионеров

«Салават Юлаев» остался без легионеров перед вторым матчем четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина против «Сибири», сообщает «Чемпионат».
По данным источника, клуб из Уфы покинул последний иностранец датский защитник Филип Ларсен, который присоединился к своим коллегам из Финляндии.
Напомним, что матч «Салават Юлаев» - «Сибирь» начнется сегодня в 17:00 по московскому времени. В первой встрече четвертьфинальной серии сильнее была башкирская команда (2:1).
источник: Чемпионат.com