Руководство «Металлурга» подозревает финские власти в давлении на своего вратаря

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что финский голкипер Юха Олкинуора пока не покинул команду. Руководство пытается выяснить у него причины желания уехать из России.

«Приедет Олкинуора на тренировку сегодня, будем у него узнавать. Но это точно не его личная инициатива. Скорее всего, нажим через финские власти», - приводит слова руководителя клуба ТАСС.

Напомним, сегодня стало известно о том, что финские легионеры массово покидают команды КХЛ. Уфимский «Салават Юлаев» из-за этого лишился большой группы игроков.

В 1/4 финала Восточной конференции «Металлург» успел провести два матча против казахстанского «Барыса», в которых потерпел одно поражение и одержал одну победу.