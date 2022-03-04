Легионеры «Сибири» не покидали команды и готовятся ко второму матчу плей-офф Кубка Гагарина

Новосибирская «Сибирь» готовится ко второму матчу 1/4 финала Восточной конференции против уфимского «Салавата Юлаева» в полном составе.

Соответствующее сообщение с прикрепленным видео с тренировки клубная пресс-служба опубликовала в своем телеграм-канале, подписав публикацию: «Только что провели утреннюю раскатку в Уфе. Пока все на месте».

Напомним, сегодня стало известно о том, что финские легионеры массово покидают команды КХЛ. «Салават Юлаев» из-за этого лишился большой группы игроков.

В первом матче между командами уфимцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1. Вторая встреча пройдет 4 марта. Начало в 17.00 по московскому времени.