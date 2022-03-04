Александр Кожевников: На таких нападающих, как Коростелев и Голдобин, надо делать ставку

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился своими впечатлениями от игры нападающих магнитогорского «Металлурга» Николая Голдобина и Никиты Коростелева.

«У «Магнитки» мне очень нравятся молодые нападающие Коростелев и Голдобин, их в этом сезоне раскрыли. Талантливые, авторские края, могут нарисовать гол-шедевр. Того же Коростелева запомнил еще по «Адмиралу», когда в ворота «Ак Барса» он забросил самую красивую шайбу чемпионата. Мое мнение: именно на таких эффектных нападающих стране необходимо делать ставку, они развивают школу хоккея», - приводит слова ветерана Russia-Hockey.

Напомним, 1/4 финала Восточной конференции «Металлург» успел провести два матча против казахстанского «Барыса», в которых потерпел одно поражение и одержал одну победу.