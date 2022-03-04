Легионеры «Авангарда» не покидали команды и готовятся ко второму матчу плей-офф Кубка Гагарина

Омский «Авангард» готовится ко второму матчу 1/4 финала Восточной конференции против казанского «Ак Барса» в полном составе.
«Все иностранные игроки готовятся к игре с «Ак Барсом» и вышли на утреннюю раскатку», - сообщила клубная пресс-служба.
Напомним, сегодня стало известно о том, что финские легионеры массово покидают команды КХЛ. «Салават Юлаев» из-за этого лишился большой группы игроков.
В первом матче между командами омичи одержали выездную победу со счетом 2:1. Вторая встреча пройдет 4 марта. Начало в 19.30 по московскому времени.
источник: ХК «Авангард»