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Легионеры «Авангарда» не покидали команды и готовятся ко второму матчу плей-офф Кубка Гагарина

В клубе заявили, что игроки тренируются в полном составе
04 марта 2022 11:20
автор: Александр Шульгин

Омский «Авангард» готовится ко второму матчу 1/4 финала Восточной конференции против казанского «Ак Барса» в полном составе.

«Все иностранные игроки готовятся к игре с «Ак Барсом» и вышли на утреннюю раскатку», - сообщила клубная пресс-служба.

Напомним, сегодня стало известно о том, что финские легионеры массово покидают команды КХЛ. «Салават Юлаев» из-за этого лишился большой группы игроков.

В первом матче между командами омичи одержали выездную победу со счетом 2:1. Вторая встреча пройдет 4 марта. Начало в 19.30 по московскому времени.

источник: ХК «Авангард»
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