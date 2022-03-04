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Радулов подал иск в суд к экс-владельцу «Транснационального банка»

Сумма исковых требований хоккеиста составляет более 250 миллионов рублей
04 марта 2022 11:45
автор: Александр Шульгин

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов подал иск к бывшему владельцу «Транснационального банка» Сергею Кононову.

Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на материалы Московского арбитражного суда, хоккеист требует от ответчика выплатить ему 254 миллиона 692 тысячи 696 рублей.

Напомним, Радулов являлся клиентом банка и переводил туда свою зарплату. Позже выяснилось, что Кононов часть денег присваивал себе.

В текущем сезоне россиянин провел 47 матчей, в которых набрал 18 (3+15) очков. Его команда с 63 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, претендуя на попадание в кубковую восьмерку и участие в плей-офф Кубка Стэнли.

источник: «РИА Новости»
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