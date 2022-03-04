Финский голкипер Олкинуора все-таки покидает «Металлург»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что финский голкипер Юха Олкинуора все же покинул клуб.

«Юхо Олкинуора покидает клуб. Не знаю, требование ли это финских властей. Мне сначала позвонил агент, потом подошел сам Юхо: говорит, такая ситуация. А кто и какие указания дал, я не знаю», - приводит слова руководителя клуба «РИА Новости».

Напомним, сегодня стало известно о том, что финские легионеры массово покидают команды КХЛ. Уфимский «Салават Юлаев» из-за этого лишился большой группы игроков.

В 1/4 финала Восточной конференции «Металлург» успел провести два матча против казахстанского «Барыса», в которых потерпел одно поражение и одержал одну победу.