Метсола, Ларсен, Хартикайнен и Маннинен официально покинули состав «Салавата Юлаева»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о том, что команду покинули четыре иностранных игрока, а именно голкипер Юха Метсола, защитник Филип Ларсен и форварды Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен.

По информации источника, руководство клуба из Башкортостана расторгло контракты с хоккеистами по обоюдному согласию. Отметим, что в данный момент в составе уфимской команды находятся исключительно российские игроки.

Напомним, что «Салават Юлаев» вышел в плей-офф нынешнего розыгрыша КХЛ. В первом раунде соперником уфимцев является «Сибирь». В первой игре серии подопечные Томи Лямся обыграли новосибирцев со счетом 2:1.