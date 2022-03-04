Каменский заявил, что российские хоккеисты «Вашингтона» справляются с давлением

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался об игре российских хоккеистов «Вашингтона» Александре Овечкине, Евгении Кузнецове и Дмитрии Орлове, поучаствовавших в победе над «Каролиной» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Каждый из россиян отличился в этой встрече заброшенной шайбой.

«Они весь сезон феерят. Наверное, тяжело сейчас, идет большое давление. Но они молодцы, справляются, выполняют свою работу на отлично, показывают достойный хоккей. Своим любимым делом доказывают мастерство в каждой игре. Получается ли у них таким образом отвечать тем людям, которые призывают их выгнать из НХЛ? Только своей работой могут показывать, что они профессионалы. Не надо обращать внимание на таких людей, спорт вне политики. Наши игроки должны делать свое дело и получать от хоккея удовольствие», - приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее чешский экс-вратарь Доминик Гашек заявил, что все клубы НХЛ должны приостановить контракты с хоккеистами из Российской Федерации.