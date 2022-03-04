Генеральный менеджер «Вашингтона» призвал поддержать Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о состоянии капитана команды Александра Овечкина в связи с непростой международной обстановкой.

«Овечкин - хороший человек. Он эмоционален и воспринимает подобные вещи близко к сердцу. Думаю, сейчас на него оказывается невероятное давление. Мы его поддерживаем, ведь он лицо нашей команды. Он лицо всего хоккея в нашем регионе. Он оказался в тяжелой ситуации. Не думаю, что он готовился к подобному, как и любой из нас», - приводит слова руководителя Fox News.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что в отношении российских игроков в лиге также могут быть применены различные санкции вплоть до их исключения.

В текущем сезоне Овечкин провел 54 матча, в которых набрал 55 (33+32) очков.