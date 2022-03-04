«Надеюсь, мы с вами еще увидимся». Хартикайнен обратился к болельщикам «Салавата Юлаева»

Финский нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен записал видеообращение к болельщикам уфимской команды.

«Привет, Уфа! Это Тему Хартикайнен. Наверное, это мой самый сложный день в жизни. Сегодня я должен был принять решение. У меня было два варианта: отправиться домой к семье или остаться тут и продолжать играть. Я решил вернуться домой.

Я бы не хотел долго и много обсуждать причины, но я хотел бы поблагодарить каждого в Уфе, тех, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет. Хочу сказать спасибо клубу, всем, кто стоит за нами - игроками, всем, кто помогал делать нашу работу.

«Салават Юлаев» - это отличная организация. И то, что клуб позволяет нам уйти - достойный поступок. Надеюсь, ситуация в мире станет лучше и мы снова с вами увидимся. Продолжайте биться за Кубок Гагарина. Я буду искренне болеть и радоваться за вас», - приводит слова финна клубная пресс-служба.

Напомним, накануне стало известно, что все финские легионеры покинули «Салават Юлаев» из-за напряженной международной обстановки.

Команда продолжает участие в Кубке Гагарина и 4 марта проведет второй матч 1/4 финала Восточной конференции против «Сибири». Счет в серии 1-0 в пользу уфимцев.