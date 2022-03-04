Назаров – об уходе легионеров из КХЛ: На мой взгляд, нужно больше заниматься российской молодежью

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался по поводу того, что многие легионеры КХЛ приняли решение покинуть свои клубы.

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» расторг контракты с четырьмя иностранными игроками – голкипером Юхой Метсолой, защитником Филипом Ларсеном, а также форвардами Тему Хартикайненом и Сакари Манниненом.

– Не секрет, что последние 10 лет мы все кормили легионеров чересчур хорошо. На мой взгляд, надо сделать выводы и больше заниматься российской молодежью. У нас хорошо работают спортшколы и полностью отлажена вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ, – приводит слова Назарова «Чемпионат».

Добавим, что «Сочи» завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2021/22 на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 48 матчах.