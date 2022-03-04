Два финских легионера покинули «Сибирь»

Голкипер новосибирской «Сибири» Харри Сяттери и защитник команды Юрки Йокипакка покинули расположение клуба.
Как сообщает телеграм-канал новосибирцев, оба хоккеиста больше не сыграют в текущем сезоне.
Напомним, сегодня стало известно о том, что финские легионеры массово покидают команды КХЛ. Уфимский «Салават Юлаев» из-за этого лишился большой группы игроков.
В 1/4 финала Восточной конференции «Сибирь» успела провести один матча против »Салавата», в котором потерпела поражение. 4 марта команды снова сойдутся в Уфе.
источник: ХК «Сибирь»