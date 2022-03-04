ЦСКА объявил об уходе Валльмарка и Нордстрема из клуба

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что клуб покинули два шведских нападающих – Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем.

Согласно информации источника, оба хоккеиста расторгли свои контракты с армейцами по собственной инициативе. При этом отмечается, что игроки выплатили красно-синим компенсацию в соответствии с требованиями регламента КХЛ. До 2023 года спортивные права на форвардов будут закреплены за московской командой.

Напомним, что Валльмарк и Нордстрем присоединились к ЦСКА летом прошлого года. На счету 26-летнего Валльмарка 19 (8+11) набранных очков в 33 проведенных матчах в КХЛ. Что касается Нордстрема, то 30-летний хоккеист забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач в 29 встречах лиги.