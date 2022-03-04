«Салават Юлаев» победил «Сибирь» во втором домашнем матче серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Салавата Юлаева» дома обыграли «Сибирь» (4:2) во втором матче четвертьфинальной стадии плей-офф Восточной конференции.
Отметим, что в составе уфимской команды шайбы забросили Глеб Кузьмин (17-я минута), Сергей Шмелев (27), Александр Кадейкин (31) и Алексей Пустозеров (53). Соперник ответил голами Ильи Морозова (39) и Валентина Пьянова (42).
Таким образом, «Салават Юлаев» одержал свою вторую победу в серии – 2-0. Ранее подопечные Томи Лямся на своей площадке одолели новосибирцев со счетом 2:1.
Отметим, что следующая встреча между клубами состоится 6 марта в Новосибирске. Начало игры – в 13:30 мск.
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция
1/4 финала
2-й матч
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» (Новосибирск) – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы:
1:0 – Кузьмин (Санников, Панин), 16:01
2:0 – Шмелев (Антипин, Башкиров), 26:42
3:0 – Кадейкин (Шмелев), 30:06
3:1 – Морозов (Голубев, Лайпон), 38:40
3:2 – Пьянов (Чайковски, Шаров), 41:52 (бол.)
4:2 – Пустозеров (Пименов, Алалыкин), 52:09
Счет в серии: 2-0