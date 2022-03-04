Диггинс не сможет опередить Непряеву в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22

Американская лыжница Джессика Диггинс не примет участие в гонке на 30 км классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в Хольменколлене.

Отметим, что 30-летняя спортсмена не была заявлена на предстоящие соревнования, запланированные на 5 марта. Таким образом, Диггинс не сможет обогнать лидера общего зачета, а именно Наталью Непряеву, поскольку ее отставание от россиянки составляет 252 очка.

Напомним, что FIS отстранила российских спортсменов от участия в оставшихся гонках сезона-2021/22.

Добавим, что в заключительном этапе Кубка мира в Фалуне лыжницы побегут спринт классическим стилем, а также коньковую гонку на 10 км с раздельным стартом. В каждой из соревнований будет разыграно по 100 очков.