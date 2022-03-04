«Северсталь» во второй раз обыграла «Динамо» на выезде в матче серии плей-офф Западной конференции

Второй матч 1/4 финала Западной конференции между московским «Динамо» и «Северсталью» завершился победой череповецкой команды со счетом 4:3.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард гостей Даниил Вовченко, отличившийся дублем на 6-й и 22-й минутах. По голу забили Йоонас Няттинен (4) и Дмитрий Моисеев (9).

В составе бело-голубых результативными бросками отметились Дмитрий Рашевский (11), Антон Ведин (14) и Вадим Шипачев (45).

Добавим, что в данный момент «Северсталь» ведет в серии – 2-0. Ранее команда Андрея Разина обыграла москвичей со счетом 6:3. Третий матч серии состоится 6 марта в Череповце. Начало игры – в 17:00 мск.

КХЛ. Плей-офф

Западная конференция

1/4 финала

«Динамо» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 3:4 (2:3, 0:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Няттинен (Хохлов), 03:25

0:2 – Вовченко (Няттинен, Пилипенко), 05:15 (бол.)

0:3 – Моисеев (Думбадзе, Морозов), 08:27

1:3 – Рашевский (Новиков), 10:17

2:3 – Ведин (Зайцев), 13:39

2:4 – Вовченко (Пресс, Стенквист), 21:20 (бол.)

3:4 – Шипачев, 44:12

Счет в серии: 0-2