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Две шайбы в меньшинстве принесли «Авангарду» гостевую победу над «Ак Барсом» в матче плей-офф КХЛ

Омская команда дважды победила казанцев на старте серии.
04 марта 2022 21:58
автор: Владислав Корегин

«Авангард» на выезде победил «Ак Барс» (5:2) во втором матче плей-офф Восточной конференции.

Отметим, что две из пяти заброшенных шайб в сегодняшней встрече омский клуб забросил в меньшинстве – ее авторами стали Иван Телегин (24-я минута) и Павел Дедунов (37). Дубль на счету Никиты Сошникова (1, 60). Еще один гол у гостей забил Корбэн Найт (6). В составе хозяев точными бросками отличились Эрик Фер (4) и Михаил Глухов (9).

Таким образом, «Авангард» одержал вторую гостевую победу над «Ак Барсом». В данный момент счет в серии 2-0 в пользу «ястребов». Ранее команда Боба Хартли обыграла казанцев в овертайме (2:1).

Следующий матч серии состоится 6 марта в Балашихе. Начало – в 17:00 мск.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

«Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омск) – 2:5 (2:2, 0:0, 1:3)

Голы:

0:1 – Сошников (Каски, Цегларик), 00:43
1:1 – Фер (Дыняк), 03:41
1:2 – Найт (Грицюк, Покка), 05:37
2:2 – Глухов (Лукоянов, Кэмпфер), 08:24
2:3 – Телегин (Найт, Шарипзянов), 23:59 (мен.)
2:4 – Дедунов (Семенов), 36:17 (мен.)
2:5 – Сошников, 59:41 (п.в.)

Счет в серии: 0-2

источник: «Советский спорт»
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