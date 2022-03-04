СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина

Хоккеисты СКА на своей площадке переиграли минское «Динамо» (3:1) во втором матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции.
В составе петербургской команды заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко (30, 58) и Мэт Робинсон (59). Единственный гол в составе минской команды на счету Дениса Мосалева (60).
Следующий матч между командами состоится 6 марта в Минске.
КХЛ. Плей-офф
Западная конференция
1/4 финала
СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Минск) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Гол:
1:0 – Кузьменко (Лехтонен), 29:15
2:0 - Кузьменко (Бурдасов) - 57:53
3:0 - Робинсон (Хуснутдинов) - 58:29
3:1 - Мосалев (Шинкевич, Горбунов) - 59:26
Счет в серии: 2-0
источник: «Советский спорт»