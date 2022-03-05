Три очка Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде уступила «Баффало Сэйбрз».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Джефф Скиннер, еще по одной шайбе забросили Кейси Миттельштад, реализовавший большинство, Кайл Окпосо, также воспользовавшийся численным перевесом, и Виктор Олофссон.

Гости ответили двумя голами Кирилла Капризова и точными бросками Райана Хартмана и Кевина Фиалы. Отметим, что россиянин также один раз поучаствовал в розыгрыше лишнего игрока и сделал одну результативную передачу.

Таким образом, «Баффало» набрал 44 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Миннесота» с 67 очками пятая на Западе.