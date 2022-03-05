Гол Гурьянова помог «Далласу» добиться выездной победы над «Виннипегом»

В субботу, 5 марта, состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Далласом». Гости выиграли со счетом 4:3.

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Пол Штястны (34, 53) и Кайл Коннор (42). У «Далласа» отличились Джейсон Робертсон (6, 40, 65) и Денис Гурьянов (56).

В нынешнем сезоне российский нападающий Гурьянов провел 50 матчей за «Даллас» и набрал в общей сложности 24 очка за результативность (9+15).

Таким образом, «Даллас» расположился на седьмой строчке с 65 баллами, а у «Виннипега» 12-я позиция и 58 очков на Западе.

Следующий матч «Виннипег» сыграет 7 марта дома против «Рейнджерс», а «Старз» отправится на выездную встречу с «Миннесотой» в этот же день.