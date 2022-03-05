Шайба Сергачева и два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома переиграла «Детройт Ред Уингз».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос и Михаил Сергачев. Отметим, что все три шайбы «молнии» провели в большинстве. В двух случаях партнерам ассистировал Никита Кучеров.

Гости ответили голом Робби Фаббри.

Ворота хозяев защищал Брайан Эллиотт, Андрей Василевский пропускал матч.

«Тампа» набрала 78 очков и вышла на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Детройт» с 54 очками остался десятым.