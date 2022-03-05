Передача Дадонова помогла «Вегасу» одолеть «Анахайм» на выезде

В субботу, 5 марта, на стадионе «Хонда Центр» состоялся матч регулярного чемпионата между «Анахаймом» и «Вегасом». Матч завершился победой гостей со счетом 5:4.

У хозяев отличились Якоб Сильверберг (5-я минута), Николя Деслорье (23), Тревор Зеграс (39) и Трой Терри (47). В составе победителей голы забили Бен Хаттон (8), Джонатан Маршессо (21), Николя Руа (24, 27) и Майкл Амадио (30).

Российский нападающий Евгений Дадонов отдал голевую передачу на первую шайбу. Всего же в активе форварда 53 проведенные игры за «Голден Найтс» в текущем сезоне и 21 очко (10+11).

«Вегас» набрал два очка и поднялся на шестое место Запада с 66 баллами, в активе «Анахайма» десятая позиция и 61 очко.

Следующий матч «Вегас» проведет 7 марта дома против «Оттавы», а «Анахайм» в этот же день примет «Сан-Хосе».