Тренер «Вашингтона» удивлен скандированием трибун в адрес Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал восторженную реакцию трибун на шайбу Александра Овечкина в матче против «Каролины Харрикейнз».

«Скандирование трибун? Это удивительно, учитывая все, что происходит. Иногда легко усадить кого-то на скамейку и сказать: «Слушай, попробуй абстрагироваться». Это легче сказать, чем сделать. Здесь более широкая картина, нежели можно представить, - о семье и друзьях», - приводит слова специалиста The Washington Post.

Напомним, встреча завершилась победой столичных со счетом 4:0. Три шайбы из четырех в ворота гостей забросили россияне: Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.