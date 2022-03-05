«Металлург» одержал победу над «Барысом» в Нур-Султане и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Металлурга» в гостях победили «Барыс» (5:3) в третьем матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

Отметим, что в составе магнитогорцев шайбы забросили Семен Кошелев, отличившийся на 3-й минуте, а также Павел Акользин (23), Филипп Майе (25), Григорий Дронов (36) и Максим Карпов (45). У хозяев авторами забитых голов стали Кертис Волк (50), Никита Михайлис (52) и Коди Куник (60).

Таким образом, «Металлург» вышел вперед в серии – 2-1. В первой игре подопечные Ильи Воробьева уступили своему сопернику со счетом 3:2, а затем смогли обыграть команду из Казахстана (6:2).

Отметим, что следующая встреча между клубами состоится 7 марта в Нур-Султане. Начало игры – в 14:00 мск.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

3-й матч

«Барыс» (Нур-Султан) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)

Голы:

0:1 – Кошелев (Земченок, Акользин), 02:17 (мен.)

0:2 – Акользин, 22:09 (мен.)

0:3 – Майе (Неколенко, Минулин), 24:19

0:4 – Дронов (Карпов, Голдобин), 35:34

0:5 – Карпов (Голдобин, Зернов), 44:29

1:5 – Волк (Лилья), 49:55

2:5 – Михайлис (Савицкий, Волк), 51:56 (бол.)

3:5 – Куник (Волк, Морроу), 59:49 (бол.)

Счет в серии: 1-2