Страховая компания MassMutual из США удалила рекламный ролик с участием Овечкина

Американская страховая компания MassMutual приняла решение удалить рекламный ролик, в котором принял участие форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Согласно информации ESPN, в компании заявили о том, что данная реклама, появившаяся в октябре 2021 года, была снята с трансляции. При этом MassMutual отметила, что ее трудовое сотрудничество с российским хоккеистом ограничилось лишь одним роликом.

Добавим, что помимо Овечкина, в рекламе принял участие его партнер по команде – Никлас Бекстрем.

В текущем сезоне россиянин провел 54 матча в НХЛ, набрав 65 (33+32) очков.