Финны Каски и Покка расторгли свои контракты с «Авангардом»

Финские защитники Вилле Покка и Оливер Каски приняли решение покинуть «Авангард».

«За нашим клубом закрепляются спортивные права на игроков, которые обязаны выплатить компенсацию за досрочное расторжение контрактов», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Каски в текущем сезоне провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 33 (13+20) очка и две игры в Кубке Гагарина, отдав одну голевую передачу.

На счету Покка 39 матчей и 11 (3+8) очков в «регулярке» и такие же показатели в плей-офф, как у его соотечественника.