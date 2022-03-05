Силкин ожидает много эмоций в матче между «Динамо» и «Спартаком»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, чего можно ждать от домашнего матча бело-голубых со «Спартаком» в 20-м туре российской премьер-лиге.

«На такие игры, как со «Спартаком», и настраиваться не надо. Испокон веков такие матчи стоят особняком, это же дерби — исторический матч! Будет игра с большим количеством борьбы, очень много эмоций. Это не только соперничество двух команд, а в том числе и болельщиков.

Как все сложится, предсказать невозможно, но «Динамо» является фаворитом, потому что они как минимум выше в турнирной таблице, в команде меньше проблем, чем у красно-белых», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

Перед началом 20-го тура «Динамо» занимало второе место в РПЛ, отставая на два очка от «Зенита». «Спартак» идет девятым, от бело-голубых его отделяют 16 очков.

Игра между двумя московскими командами начнется 6 марта в 19:00.