«Трактор» в третий раз обыграл «Нефтехимик» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина

Хоккеисты «Трактора» на выезде победил «Нефтехимик» (3:2 ОТ) в третьем матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

В основное время команды забросили друг другу по две шайбы. У гостей голы забили Ник Бэйлен (22-я минута) и Лукаш Седлак (46). Хозяева ответили точными бросками Эдуарда Гиматова (5) и Лукаша Клока (59).

В овертайме победу челябинцам принесла заброшенная шайба Альберта Яруллина (66).

Отметим, что «Трактор» ведет в серии со счетом 3-0. Ранее подопечные Анвара Гатиятуллина дважды победили клуб из Татарстана (4:3, 2:1).

Следующий матч между командами состоится 7 марта в Нижнекамске. Начало – в 17:00 мск.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

3-й матч

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Трактор» (Челябинск) – 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Гиматов (Клок), 04:23

1:1 – Бэйлен (Кравцов, Кулик), 21:44

2:1 – Седлак (Гика), 45:48

2:2 – Клок, 58:24

2:3 – Яруллин (Калинин), 65:38

Счет в серии: 0-3