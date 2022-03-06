ЦСКА одолел «Локомотив» в четвертом овертайме третьего матча 1/4 финала Кубка Гагарина

В субботу, 5 марта, состоялся третий матч 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.

В составе железнодорожников заброшенными шайбами отметились Павел Красновский (7-я минута) и Максим Шалунов (59). У армейцев отличились Константин Окулов (8, 39). В четвертом овертайме победную шайбу красно-синим принес Максим Соркин (127-я минута) в формате 5х4

Следующая игра между командами пройдет 7 марта в Ярославле.

КХЛ

Кубок Гагарина

Четвертьфинал Западной конференции

«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА (Москва) - 2:3 (1:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Красковский (Полунин, Гормли), 6:18 (5х4)

1:1 – Окулов (Каменев), 7:41

1:2 – Окулов (Плотников, Плотников), 38:22

2:2 - Шалунов (Анисимов, Каюмов), 58:27 (5х4)

2:3 - Соркин (Дальбек, Сергеев), 126:34 (5х4)

Вратари: Исаев – Федотов

Броски: 68 – 58

Штраф: 10 – 20