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27 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Сент-Луис» в домашнем матче НХЛ

В последних пяти встречах чемпионата «островитяне» выиграли лишь дважды.
05 марта 2022 23:18
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке обыграли «Сент-Луис Блюз» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что авторами заброшенных шайб стали Оливер Вальстрем, отличившийся на 7-й минуте, а также Брок Нельсон (22). У гостей гол забил Роберт Томас (58). Российский голкипер победившей команды Илья Сорокин отразил 27 бросков из 28.

В данный момент клуб из Нью-Йорка занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков. «Сент-Луис идет вторым на Западе (70 очков).

8 марта «Айлендерс» сыграют дома с «Колорадо», а «Блюз» двумя днями ранее на выезде встретятся с «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Сент-Луис Блюз» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Вальстрем (Пелеч, Пулок), 06:36
2:0 – Нельсон (Добсон, Паризе), 21:04 (бол.)
2:1 – Томас, 57:08

источник: «Советский спорт»
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