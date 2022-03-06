ЦСКА и «Локомотив» сыграли второй по продолжительности матч в истории плей-офф Кубка Гагарина

В субботу, 5 марта, состоялся третий матч 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.

Матч продолжался 126 минут и 34 секунды. В составе железнодорожников заброшенными шайбами отметились Павел Красновский (7-я минута) и Максим Шалунов (59). У армейцев отличились Константин Окулов (8, 39). В четвертом овертайме победную шайбу красно-синим принес Максим Соркин (127-я минута) в формате 5х4

Следующая игра между командами пройдет 7 марта в Ярославле.

Эта встреча стала вторым по продолжительности матчем в истории КХЛ.

Переведя матч в четвертый овертайм, «Локомотив» и ЦСКА также установили новый рекорд по играм первого круга.

Рекорд КХЛ по продолжительности принадлежит игре ЦСКА – «Йокерит» (142:09) во втором раунде плей-офф сезона 2017/18.