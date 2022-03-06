Три результативных действия Овечкина помогли «Вашингтону» выиграть у «Сиэтла»

Сегодня, 6 марта, на стадионе «Капитал Уан Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Сиэтлом». Победу одержали хоккеисты «Кэпиталз» со счетом 5:2.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (12-я минута), Дмитрий Орлов (13), Коннор Шири (32,58) и Александр Овечкин (41). У «Кракен» отличились Йонас Донской (17) и Колин Блэквелл (21).

Помимо заброшенной шайбы, Овечкин отдал две результативные передачи на партнеров. Всего на счету россиянина 68 очков в 55 проведенных играх текущего сезона (34+34).

Дмитрий Орлов забил свой девятый гол в сезоне и набрал 26 очко в 53 матчах (9+17).

«Вашингтон» набрал 69 очков и расположился на восьмом месте Востока, в то время как у «Сиэтла» 15-я строчка Запада и 39 баллов.

Следующий матч «Кэпиталз» проведет 9 марта на выезде против «Калгари», а «Кракен» отправится в гости к «Каролине» седьмого числа.