Шайба Гаврикова не помогла «Коламбусу» спастись от поражения в игре с «Бостоном»

В воскресенье, 6 марта, состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Бостоном». Победу одержали гости в серии буллитов (5:4).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Густав Нюквист (17), Владислав Гавриков (20), Зак Веренски (35) и Якуб Ворачек (60). У победителей отличились Джейк Дебраск (11), Эрик Хаула (22), Крэйг Смит (45), Патрис Бержерон (55) и Давид Пастрняк (победный буллит).

Российский защитник Гавриков забросил третью шайбу в сезоне и набрал 25-е очко за результативность в 54 играх регулярного чемпионата (3+22).

После этого матча «Бостон» расположился на седьмой строчке Востока с 72 очками, в то время как у «Коламбуса» девятое место и 59 баллов.

Следующий матч «Бостон» сыграет 8 марта дома против «Лос-Анджелеса», а «Коламбус» в этот же день примет «Торонто».