Передача Подколзина помогла «Ванкуверу» справиться с «Торонто» в выездной встрече

В воскресенье, 6 марта, на стадионе «Скотиабанк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Ванкувером». Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:4.

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отличились Джон Таварес (10-я минута), Ник Робертсон (26) и Остон Мэттьюс (29, 33). У победителей отметились Джей Ти Миллер (8), Трэвис Хамоник (20), Брок Босер (25), Таннер Пирсон (42), Алекс Чиассон (47) и Тайлер Мотт (60).

Российский нападающий Василий Подколзин отдал результативную передачу на пятый гол. Всего в активе 20-летнего игрока 16 очков в 54 играх регулярного чемпионата (10+6).

После этого матча «Ванкувер» расположился на десятом месте Запада с 62 очками, в то время как у «Торонто» шестая позиция на Востока при 74 баллах.

Следующий матч «Мэйпл Лифс» сыграет 8 марта в гостях против «Коламбуса», а «Ванкувер» примет «Монреаль» двумя днями позже.