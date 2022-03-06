Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» сокрушить «Сан-Хосе» в гостевом матче

В воскресенье, 6 марта, на стадионе «САП Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом». Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 8:0.

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Майк Маккаррон (11, 47-я минуты), Мэтт Дюшен (19, 45), Мэтт Лафф (23, 40), Яков Тренин (52) и Микаэль Гранлунд (54).

Для 25-летнего российского нападающего Тренина это был 13-й гол в сезоне и 18-е результативное очков в 53 играх регулярного чемпионата (13+5).

После этой игры на счету «Нэшвилла» шестое место Запада и 66 очков, в то время как у «Сан-Хосе» 13-я строчка и 54 балла.

Следующий матч «Сан-Хосе» сыграет 7 марта на выезде против «Анахайма», а «Нэшвилл» примет «Даллас» двумя днями позже.