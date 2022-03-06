Голевой пас Зайцева не помог «Оттаве» справиться с «Аризоной», которая забросила им 8 шайб

В воскресенье, 6 марта, состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Оттавой». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 8:5.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ник Шмалц (5, 23-я минуты), Клэйтон Келлер (14, 45), Матиас Маччелли (33), Лоусон Крауз (47), Шейн Гостисбехер (55) и Дисин Майо (57). У гостей отличились Паркер Келли (34, 37), Джош Норрис (35), Алекс Форментон (41) и Ник Пол (42).

Примечательно, что в этой встрече 26-летний нападающий «Аризоны» Ник Шмалц набрал семь баллов за результативность (2+5).

Российский защитник Никита Зайцев оформил четвертую голевую передачу в сезоне и набрал в сумме пять очков в 35 играх (1+4).

По итогам этой игры «Аризона» осталась на последнем месте Запада с 36 баллами, в то время как «Оттава» идет на 14-й строчке Востока с 43 очками.

Следующий матч «Аризона» сыграет 9 марта на выезде против «Детройта», а «Оттава» поедет в гости к «Вегасу» двумя днями ранее.