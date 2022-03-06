Двух ассистов Ничушкина не хватило «Колорадо», чтобы не проиграть «Калгари»

В воскресенье, 6 марта, на стадионе «Болл Арена» в Денвере состоялся матч между «Детройтом» и «Калгари». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландескуг (1-я минута), Андре Бурасковски (19) и Натан Маккиннон (30). У победителей отличились Элиас Линдхольм (3, 20), Эрик Гудбрансон (22) и Джонни Гудро (61).

В этом матче Валерий Ничушкин отдал две голевые передачи на партнеров. Всего на счету 27-летнего форварда 31 очко в текущем сезоне при 38 проведенных играх (14+17).Также результативную передачу в этой игре оформил Никита Задоров за «Калгари».

По итогам этой игры «Колорадо» осталось на первом месте Запада с 85 очками, а «Калгари» идет вслед за ними с 73 баллами.

Следующий матч «Колорадо» сыграет на выезде 8 марта против «Айлендерс», а «Калгари» примет «Эдмонтон» в этот же день.