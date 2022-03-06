«Сибирь» одержала первую победу в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева»

«Сибирь» переиграла дома «Салават Юлаев» (2:1) в третьем овертайме 3-го матча 1/4 финала Восточной конференции.
В основное время у хозяев отличился Егор Аланов. Защитник забросил шайбу на 24-й минуте. В составе уфимской команды гол на счету Виктора Тихонова (44, в меньшинстве).
Победу «Сибири» принес точный бросок Валентина Пьянова на 104-й минуте.
Таким образом, счет в серии 2-1 в пользу «Салавата Юлаева». Четвертый матч пройдет 7 марта в Новосибирске.
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция
1/4 финала
3-й матч
«Сибирь» (Новосибирск) - «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1. 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Аланов ( Липон, Голубев)
1:1 – Тихонов (Хафизуллин, Хохряков)
источник: «Советский спорт»