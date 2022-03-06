«Сибирь» одержала первую победу в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева»

«Сибирь» переиграла дома «Салават Юлаев» (2:1) в третьем овертайме 3-го матча 1/4 финала Восточной конференции.

В основное время у хозяев отличился Егор Аланов. Защитник забросил шайбу на 24-й минуте. В составе уфимской команды гол на счету Виктора Тихонова (44, в меньшинстве).

Победу «Сибири» принес точный бросок Валентина Пьянова на 104-й минуте.

Таким образом, счет в серии 2-1 в пользу «Салавата Юлаева». Четвертый матч пройдет 7 марта в Новосибирске.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

3-й матч

«Сибирь» (Новосибирск) - «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1. 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Аланов ( Липон, Голубев)

1:1 – Тихонов (Хафизуллин, Хохряков)