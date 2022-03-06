«Динамо» обыграло на выезде «Северсталь» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина

«Динамо» победило в гостях «Северсталь» (5:2) в третьем матче плей-офф Западной конференции.
У московской команды отличились Станислав Галиев (33-я минута, в большинстве), Эрик О'Делл (44) и Владислав Ефремов (50). Хозяева ответили заброшенной шайбой Кирилла Пилипенко (43, в большинстве).
Таким образом, «Динамо» одержало первую победу над «Северсталью». На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «сталеваров». Ранее команда Андрея Разина дважды обыграла москвичей на выезде.
Четвертый матч серии состоится 7 марта в Череповце.
КХЛ. Плей-офф
Западная конференция
1/4 финала
«Северсталь» (Череповец) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы:
0:1 – Галиев (О'Делл, Войнов)
1:1 – Пилипенко (Стенквист)
1:2 – О'Делл (Рашевский, Войнов)
1:3 – Ефремов (Линдберг, Педан)
Счет в серии: 2-1