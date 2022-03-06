СКА обыграл минское «Динамо» и упрочил лидерство в серии плей-офф Кубка Гагарина

Минское «Динамо» на своей площадке принимало петербургский СКА в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:2 пользу питерцев.
В составе хозяев отличились Мальте Стремвалл (9-я минута) и Денис Мосалев (29-я).
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Эмиля Галимова (24-я), Георгия Солянникова (28-я) и Никиты Гусева (60-я).
Таким образом, счет в серии стал 3:0 в пользу СКА.
Следующий матч между командами состоится 8 марта в Минске. Стартовая сирена прозвучит в 17:10 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»