Голы Грицюка и Дедунова принесли «Авангарду» третью победу над «Ак Барсом» в серии плей-офф

Хоккеисты «Авангарда» на своем льду победили «Ак Барс» (2:0) в третьем матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции.

Автором первой шайбы стал Арсений Грицюк. Серебряный призер ОИ-2022 отличился на 55-й минуте. Павел Дедунов отправил шайбу в пустые ворота. Он забил на за пять секунд до сирены.

Таким образом, «Авангард» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0.

Отметим, что следующая встреча между клубами состоится 7 марта в Балашихе.

КХЛ. Плей-офф

Западная конференция

1/4 финала

3-й матч

«Авангард» (Омская область) – «Ак Барс» (Казань) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Грицюк (Готовец, Толчинский), 54:49

2:0 – Дедунов, 59:55

Счет в серии: 3-0